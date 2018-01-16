مقتل وإصابة 50 شخصا فى هجوم بقذائف هاون شمال أفغانستان

مقتل وإصابة 50 شخصا فى هجوم بقذائف هاون شمال أفغانستانالثلاثاء، 16 يناير 2018 02:55 م
القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن مسئول أفغانى، اليوم الثلاثاء، أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب 45 آخرون بجروح إثر هجوم بقذائف هاون فى إقليم فارياب الواقع شمالى البلاد.
ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم كريم يورش قوله إن الهجوم وقع فى مقاطعة خواجه سبز بوش بإقليم "فارياب" حيث تم إطلاق ثلاث قذائف هاون على أحد البازارات، مشيرة إلى أن هناك نساءً وأطفالًا من بين المصابين.
ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذا الهجوم، إلا أن يورش ألقى باللائمة على حركة "طالبان".
فيما قتل ما لا يقل عن 15 مسلحا من طاجيكستان مصرعهم فى سلسلة من الغارات الجوية بإقليم بدخشان شمال شرق أفغانستان. وذكر الفيلق "سيلاب 209" بالجيش الافغاني، وفقا لوكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية.
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