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الثلاثاء، 16 يناير 2018 04:08 م
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مقتل وإصابة 5 أشخاص بينهم طفلة فى سقوط قذائف صاروخية بحلب

الثلاثاء، 16 يناير 2018 01:02 م
مقتل وإصابة 5 أشخاص بينهم طفلة فى سقوط قذائف صاروخية بحلب جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


دمشق (أ ش أ)
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قُتل شخص وأصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف صاروخية على شارع النيل بمدينة حلب السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة حلب قوله "إن مجموعات مسلحة تتحصن على الأطراف الغربية لمدينة حلب، استهدفت المدينة بعدة قذائف سقطت إحداها على حافلة تابعة لروضة أطفال فى شارع النيل، ما أسفر عن مقتل السائق وإصابة 3 نساء وطفلة".

واستهدفت التنظيمات المسلحة على مدى الأشهر الماضية مدينة حلب بالقذائف عشرات المرات وذلك بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.


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