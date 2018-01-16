مقتل الطيار المتهم بقيادة انقلاب فى فنزويلا العام الماضى

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قال مسئولون فى فنزويلا إن الطيار المتهم بقيادة انقلاب فى البلاد العام الماضى قُتل ليلة أمس الإثنين فى غارة شنتها الشرطة الفنزويلية.

ذكرت ذلك شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء، فيما لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.



كانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت أمس اعتقال 5 أشخاص ومقتل عدد آخر من أفراد "خلية إرهابية"، مرتبطة بالضابط المنشق الذى قصف المبانى الحكومية من على متن مروحية مخطوفة فى يونيو الماضي.