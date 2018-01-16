video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 06:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل الطيار المتهم بقيادة انقلاب فى فنزويلا العام الماضى

الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:36 م
مقتل الطيار المتهم بقيادة انقلاب فى فنزويلا العام الماضى قوات الجيش فى فنزويلا


أ ش أ
إضافة تعليق

قال مسئولون فى فنزويلا إن الطيار المتهم بقيادة انقلاب فى البلاد العام الماضى قُتل ليلة أمس الإثنين فى غارة شنتها الشرطة الفنزويلية.

ذكرت ذلك شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء، فيما لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.


كانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت أمس اعتقال 5 أشخاص ومقتل عدد آخر من أفراد "خلية إرهابية"، مرتبطة بالضابط المنشق الذى قصف المبانى الحكومية من على متن مروحية مخطوفة فى يونيو الماضي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل وإصابة 19 شخصا جراء مظاهرات وأعمال نهب غرب فنزويلا

الأمم المتحدة ترسل مساعدات إضافية للفارين من فنزويلا إلى كولومبيا

انتهاء محادثات بين الحكومة والمعارضة فى فنزويلا دون التوصل لاتفاق

فنزويلا: مقتل واعتقال "إرهابيين" على صلة بضابط منشق قصف المبانى الحكومية

فنزويلا

أخبار العالم اليوم

الجيش الفنزويلى

الانقلاب



لا تفوتك
الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

الآثار: غرفة الملك فاروق المعروضة للبيع بأمريكا ليست مسئوليتنا

المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين

المعارضة القطرية: الشيخ عبد الله أل ثانى تعرض لضغوطات من تنظيم الحمدين

سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة

سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة

مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس

مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس

أضرار الإفراط فى تناول الملح من التهاب المعدة حتى الزهايمر والسرطان

أضرار الإفراط فى تناول الملح من التهاب المعدة حتى الزهايمر والسرطان

فيديو.. مرتضى منصور: نواب حزب النور لم يمنحونى تفويضات "عشان بصلى الفجر حاضر"

فيديو.. مرتضى منصور: نواب حزب النور لم يمنحونى تفويضات "عشان بصلى الفجر حاضر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة