مطالبات لـ"وزارة التعليم" بتحديد مصير منهج إبريل المقبل مع كثرة الإجازات

طالبت هبه علام منسق أمهات مصر لإصلاح التعليم من وزارة التربية والتعليم مراجعة خريطه المناهج للمواد الدراسية المختلفه مقارنة بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى.

وقالت هبة علام، إنه بعد الإطلاع على الخريطة الزمنية المقررة من الوزارة تبين أن مده التيرم الثانى ثلاثه شهور فقط حيث يبدأ التيرم الثانى يوم 3 فبراير على أن تبدأ الامتحانات 5 مايو المقبل.

وأوضحت أنه يوجد 3 أيام إجازة انتخابات وكذلك 4 أيام إجازة لأعياد الأخوة المسيحيين (حد الزعف - خميس العهد - حد القيامه - شم النسيم) وكذلك عيد تحرير سيناء وعيد العمال، أى هناك 9 أيام إجازة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، وبعد شم النسيم تبدأ امتحانات العملى لمادتى (الكمبيوتر - العلوم) وكذلك امتحانات الهاى ليفل واللغه الثانية لمدارس التجريبيات واللغات.

واعتبرت هبة علام أن مدة التيرم الفعلية هى شهران فقط لا غير، وتساءلت هبة علام ماذا سوف يحدث فى منهج شهر إبريل مع وجود 6 أيام إجازة به وكذلك بدء الامتحانات به؟؟