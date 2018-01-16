مصرع شاب لسقوطه من أعلى برج سكنى فى بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام

لقى شاب فى العقد الرابع من عمره مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بنزيف فى المخ لسقوطه من أعلى برج سكنى بنطاق حى الزهور فى محافظة بورسعيد.

تلقى الدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الصحة ببورسعيد، إشارة من مستشفى الحميات، بوصول محمد هشام السيد، 38 سنة جثة هامدة، لسقوطه من أعلى برج سكنى أمام مستشفى النصر العام .

تم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى الحميات، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة.