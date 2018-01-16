مشروع تخرج لطلاب الجامعة الكندية حول إرسال الفيديو بـ"IP" لتوفير الإنترنت

مشروع تخرج لطلاب الجامعة الكندية حول إرسال الفيديو بـ"IP" لتوفير الإنترنتالثلاثاء، 16 يناير 2018 11:16 م
طلاب مشروع التخرج
كتب – وائل ربيعى
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خصصت مجموعة من طلاب قسم هندسة اتصالات بالجامعة الكندية الشيخ زايد، مشروع تخرجها عن "نقل الفيديو لشبكة إنترنت مخصصة لعدد معين من المستخدمين"، حيث يعمل المشروع علي توفير العديد من المزايا.
واستعرض الطلاب المزايا خلال مناقشة مشروع التخرج، مؤكدين أنه عند مشاهدة الفيديو عن طريق IP address tv يحفظ مرة واحدة وفى المرة الأخرى لا يُحمل ولا يستهلك من الإنترنت، أما فى الإنترنت العادى يتم تحميل الفيديو كل مرة يتم مشاهدته فيها، كما كشف الطلاب أن مشروع "iptv" يُمكن المستخدم من التقديم والتأخير فى الفيديوهات دون تحمل تكلفة الإنترنت للجزء المراد عدم مشاهدته وتخطيه.
وأشادت لجنة المناقشة بمشروع التخرج، حيث أبدى أ.د أحمد عامر عميد كلية الهندسة إعجابه بالفكرة التى عمل عليها الفريق الطلابى، المكون من: "أحمد صلاح، أحمد طلعت، خالد على، خالد حسنى".
وفى بداية المناقشة وجه الطلاب الشكر للدكتور أحمد الديب، المشرف على مشروعهم، ورئيس قسم الاتصالات د.ناريمان عبدالسلام، كما قام الفريق الطلابي بعرض رؤيتهم المستقبلية فى تطوير المشروع والتعاون مع الجهات المختصة بدعم مشاريع التخرج.
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