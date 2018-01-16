مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات محدودة أبرزها نقل رئيس مباحث حلوان

مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات محدودة أبرزها نقل رئيس مباحث حلوانالثلاثاء، 16 يناير 2018 09:17 م
اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة
كتب إبراهيم أحمد
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اعتمد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة بين صفوف ورجال مباحث القاهرة، والتى جاء أبرزها بتغيير رئيس مباحث حلوان.
وشملت الحركة أبرزها، تولى المقدم هانى أبو علم رئيس مباحث حلوان، خلفا للمقدم أحمد سمير الذى تم نقله ليتولى منصب رئيس مباحث الضاهر، وتولى المقدم وليد حماد رئيس مباحث السيدة زينب، والمقدم محمد السيسى رئيس مباحث عين شمس، ونقل المقدم محمود إسماعيل قسم المقطم، والمقدم محمد كمال قسم القطامية.
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عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
المشكلة فين ؟
سيادة وزير الداخلية المحترم مشكلة قسم المقطم تكمن في معاون المباحث محمد صفوت وبعض أمناء الشرطة حيث يفرضون اتاوات يومية وشهرية علي مواطني المنطقة وعلي أصحاب المحلات وفي حالة الرفض يتم تلفيق التهم لهم ولسيادتكم حق التأكد