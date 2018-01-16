مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات محدودة أبرزها نقل رئيس مباحث حلوان





كتب إبراهيم أحمد

اعتمد اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات محدودة بين صفوف ورجال مباحث القاهرة، والتى جاء أبرزها بتغيير رئيس مباحث حلوان.

وشملت الحركة أبرزها، تولى المقدم هانى أبو علم رئيس مباحث حلوان، خلفا للمقدم أحمد سمير الذى تم نقله ليتولى منصب رئيس مباحث الضاهر، وتولى المقدم وليد حماد رئيس مباحث السيدة زينب، والمقدم محمد السيسى رئيس مباحث عين شمس، ونقل المقدم محمود إسماعيل قسم المقطم، والمقدم محمد كمال قسم القطامية.