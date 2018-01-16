محافظ مصرف قطر المركزى: ندرس إصدار عملات افتراضية

محافظ مصرف قطر المركزى: ندرس إصدار عملات افتراضيةالثلاثاء، 16 يناير 2018 01:01 م
بنك قطر المركزى-ارشيفيه
رويترز
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قال محافظ مصرف قطر المركزى الشيخ عبد الله بن سعود آل ثانى اليوم الثلاثاء إن البنك المركزى سيدرس إصدار عملات افتراضية وإنه قد تكون هناك فرصة فى المستقبل للعمل بها فى قطر.
جاءت تصريحات الشيخ عبد الله فى معرض كلمة عن خطط قطر لبناء مركز للتكنولوجيا المالية.
وقال عندما سئل عن موقفه من عملة بتكوين، إن البنك المركزى لن يركز على عملة افتراضية واحدة بل سينظر فى سبل إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات.
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