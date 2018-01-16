محافظ كركوك العراقية: عودة 1500 نازح لمركز قضاء الحويجة

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أعلن محافظ كركوك العراقية راكان سعيد الجبورى، عودة 1500 نازح لمركز قضاء الحويجة حتى الأن ، مؤكدا أن عملية إعادة النازحين تتم بشكل اختياري.

ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء اليوم الثلاثاء عن الجبورى قوله - إنه تم إعادة 1500 نازح من سكان مخيم ليلان (3) الى قضاء الحويجة تحت إشراف المحافظة، مشيرا إلى أن الهدف إغلاق مخيمات النزوح فى كركوك لما تحمله من تاريخ سيء ومعاناة قاسية واجهت النازحين بسبب عصابات داعش الارهابية والظروف الانسانية التى واجهت النازحين .

ولفت إلى أن عودة النازحين تتم وفق استمارة أمنية اعتمدت على الأمر الديوانى وبقرار من اللجنة الامنية بالمحافظة وذلك عقب نجاح العملية الأمنية التى نفذتها القطعات العسكرية مؤخرا بالحويجة ونواحيها .

ودعا الجبورى العوائل النازحة الى التعاون التام مع القوات الأمنية ومساعدتهم بتأدية مهامهم فى حفظ الأمن والابلاغ عن اى حالة مشتبه بها.

وكان محافظ كركوك راكان سعيد الجبورى قد أعلن فى وقت سابق اليوم عودة اول قافلة للنازحين تضم 250 عائلة إلى مركز قضاء الحويجة من مخيم ليلان شرق المحافظة.