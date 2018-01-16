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الثلاثاء، 16 يناير 2018 04:10 م
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محافظ سوهاج يتفقد المنزل الآيل للسقوط وينقل الأسر المتضررة ويمنحهم 3 شقق

الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:05 م
محافظ سوهاج يتفقد المنزل الآيل للسقوط وينقل الأسر المتضررة ويمنحهم 3 شقق الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج خلال تفقده للمنزل


سوهاج – عمرو خلف
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قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، تشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة سوهاج، ونقابة المهندسين، والإدارة الهندسية بحي غرب مدينة سوهاج، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لمعاينة المنزل الأيل للسقوط بمنطقة الغياتية بحي غرب سوهاج.

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (1)

حيث انتقل المحافظ، والأجهزة المعنية، إلى موقع المنزل الآيل للسقوط، وتبين سقوط حائط فاصل بين العقاريين 32 و 34، وانهيار جزء من سقف الدور الأرضي للعقار رقم 32، على أن تقوم اللجنة بالتأكد من سلامة المنزل الإنشائية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة المنزلين الآيلين للسقوط، لما يمثلانه من خطورة على السكان المنازل المجاورة، وتم فصل التيار الكهربى والغاز وإخلاء العقار 32 من السكان حيث تواجد به 3 أسر، وذلك أثناء تواجد المحافظ ورافقه السكرتير العام ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورؤساء الوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومسؤولى المياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحماية المدنية وتم عمل كردون أمني بمحيط الموقع لحماية المارة.

التقى المحافظ بالأسر فى الموقع، واستمع إلى مطالبهم، وكلف رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، لنقل الأسر التى تسكن بالمنزل وعددهم 3 أسر، وتم تسليمهم 3 وحدات سكنية مجهزة وذلك بالمساكن الجديدة بقرية أولاد عزاز التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ، وتم توفير سيارات لنقل الاسر وامتعتهم للمساكن الجديدة .

وكلف مديرية التضامن الاجتماعى بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة وأنه سيتم صرف إعانة عاجلة عبارة عن 100 جنيه لكل فرد بالأسرة، بالإضافة إلى 5000 جنيه كإعانة آجلة لكل أسرة.

 

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (2)
 

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (3)

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (4)

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (5)
 

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (6)

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (7)
 

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (8)
 

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (9)
 

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (10)
 

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (11)

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (12)
 

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (13)
 

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (14)
 

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (15)
 

المحافظ يتفقد المنزل المتصدع (16)
 

تسكين الاسر المتضررة (1)
 

تسكين الاسر المتضررة (2)
 

تسكين الاسر المتضررة (3)
 

تسكين الاسر المتضررة (4)
 

تسكين الاسر المتضررة (5)
 

تسكين الاسر المتضررة (6)

 


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