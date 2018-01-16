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محافظ دمياط يبحث سبل تنشيط صناعة الأثاث مع بعض ممثلى الصناع بالمحافظة

الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:40 م
محافظ دمياط يبحث سبل تنشيط صناعة الأثاث مع بعض ممثلى الصناع بالمحافظة محافظ دمياط


دمياط معتزالشربينى
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بحث اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط سبل تنشيط وزيادة إنتاجية صناعة الأثاث بالمحافظة مع بعض من ممثلى الصناع الذين قد تقدموا بطلب للمحافظ لمناقشة بعض المشكلات الخاصة بصناعة الأثاث والمقترحات المقدمة لحل تلك المشكلات، فقرر المحافظ عقد اجتماع عاجل لمناقشتهم بحضور العميد محمد نجيب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط.

حيث ناقش المحافظ الطلبات المقدمة من الصناع وبحث إمكانية تنفيذها من خلال التواصل مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط لتحديد إجراءات تمويل الاشتراك فى المناقصات العامة المتعلقة بالأثاث، وكذا آلية تسهى الشروط الواجبة للحصول على القروض الخاصة بالجهاز.

وأعلن المحافظ عن بدء التواصل مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير لإسكان لبحث إمكانية توفير وحدة من الوحدات المقامة بمشاريع الإسكان بدار مصر أو مشاريع الإسكان الاجتماعى لعرض نماذج فرش الأثاث الدمياطى حتى يتسنى لقاطنى الوحدات التعاقد المباشر مع المصنعين، وذلك لبحث فرص استثمارية جديدة المصنعين.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من (3: 5) أفراد من الصناع لبحث و جمع المناقصات والمزايدات وجميع أساليب الطرح المقدمة من الوزارات والهيئات ولها علاقة بمكونات الأثاث او المنتجات الخشبية، وذلك لإعلانها و عرضها على كافة المصنعين لزيادة الإنتاجية بدمياط وتنشيطا للحالة الاقتصادية للمحافظة .

من ناحية أخرى قرر محافظ دمياط تثبيت 13 من العاملين من الدفعة الرابعة السابق نقل تعاقدهم من حساب الصناديق والحسابات الخاصة إلى بند 2/3 أجور موسميين بفصل مستقل بالباب الأول اعتبارا من 1/12/2016 و أن يتم صرف مستحقات العاملين من حساب ايرادات الصناديق، و بما لا يخالف القانون .

 


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