محافظ الدقهلية: الإقالة والإحالة للتحقيق تنتظر أى مسئول أو موظف يستغل منصبه





الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أن الإقالة والإحالة للتحقيق تنتظر أى مسئول أو موظف يستغل منصبه أو وظيفته الاستغلال السيئ الذى يضر بمصالح الدولة والمواطنين على مستوى المديريات والأحياء ومراكز المدن وخصوصاً الوحدات المحلية القروية.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى بالمواطنين، حيث تم استعراض ومناقشة شكاوى ومطالب 28 مواطنا بمراكز المحافظة منها ما يتعلق بمشكلات عامة وأخرى فردية.

وقرر المحافظ، إحالة رئيس الوحدة المحلية القروية بميت سويد ورئيس القسم الهندسي بالوحدة التابعة لرئاسة مركز بنى عبيد إلى التحقيق لورود عدة مخالفات فى حقهما.

وبحث الشعراوي، شكوى أحد المواطنين والذي يتضرر فيها من اللجنة الطبية التى خفضت نسبة إعاقته إلى 40 % بعد أن حصل على نسبة إعاقة 60% من لجنة سابقة، وقرر إحالة كل من اللجنتين إلى التحقيق لثبوت أى منهم المخطئ.

كما بحث محافظ الدقهلية، طلب احدى المواطنات بالنيابة عن عدد من المواطنين بمركز المطرية طلبت فيه الموافقة علي فتح فصول للأطفال المكفوفين بمدرسة خاصة وتحويلها إلى مدرسة حكومية وضمها ضمن مدارس التربية والتعليم، موجهاً مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، ورئيس مركز ومدينة المطرية، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذه المدرسة من اجل رفع المعاناة عن أهالي هؤلاء الأطفال من أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وفى السياق ذاته، وافق الشعراوي، على توفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات تنمية موارد، ومعاشات ضمانية، وتكافل وكرامة، إضافة إلي توفير علاج، ومساعدات اجتماعية، لعدد من المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم من خلال مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والصحة والإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة.