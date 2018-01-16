محافظ البحيرة تتفقد المنطقة الصناعية النسيجية فى كفر الدوار

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تفقدت المهندسة نادية عبده ،محافظ البحيرة المنطقة الصناعية بكفر الدوار تفقدت خلالها أحد المصانع الخاصة لإنتاج الملابس الجاهزة على مساحة 3200 م2 ويعمل به 700 عامل لإنتاج من 25 ـ 30 ألف قطعة يوميا لتغطية السوق المحلى والتصدير للخارج حيث تبلغ إستثمارات المجموعة التى تضم المصنع بالإضافة إلى مصنعى القاهرة وبرج العرب حوالى 2 مليار جنيه.

و تفقدت محافظ البحيرة الأرض الفضاء بالمنطقة الصناعية والتى تبلغ مساحتها 13 ألف م2 والتى تم تسليمها لأحد المستثمرين لإقامة مصنع غزل للقطن ومصنع للتريكو بإستثمارات 100 مليون جنيه وتوفر أكثر من 1500 فرصة عمل حيث تم شراء الأرض من هيئة التنمية الصناعية وجارى أعمال الإنشاءات .

ووجهت، بتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمر وإزالة كافة التعديات على الأرض ، كما قامت بتفقد المنطقة المزمع إنشاء المرحلة الثالثة عليها لمشروع تجمع الصناعات النسيجية على مساحة 43 فدان بزمام شركة مصر للحرير الصناعى حيث تم إزالة جميع التعديات التى كانت واقعة عليها وتسليمها للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة لإقامة تجمع للصناعات النسيجية، وإنشاء عدد 30 مصنع للملابس الجاهزة ووالنسيج و الغزل و الصباغة والطباعة بإجمالي استثمارات حوالي 3 مليار جنيه سوف توفر عشرة آلاف فرصة عمل، وجار التنسيق بين المحافظة وشركات المياه والصرف والكهرباء لإعداد المقايسات التقديرية لترفيق تلك المنطقة والإنتهاء منها خلال 6 أشهر تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس لتشجيع التنمية الصناعية بالمنطقة.