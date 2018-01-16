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محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ مبادرة السيسى لإكتشاف الموهوبين رياضيا

الثلاثاء، 16 يناير 2018 07:33 م
محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ مبادرة السيسى لإكتشاف الموهوبين رياضيا محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية اجتماعا لتنفيذ مبادرة الرئيس فى إكتشاف وإنتقاء الموهوبين رياضيا من أبناء المحافظة فى عدد من الألعاب الرياضية التى تشمل " المصارعة، والجودو، والتايكوندو، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، وتنس الطاولة، والسلة وكرة اليد "، والتى يتم تنظيمها وإعدادها تحت إشراف ورعاية هيئة الرقابة الادارية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، ومناقشة الخطوط العريضة والآليات التنفيذية لخطة محافظة الإسماعيلية، وذلك  بحضور المهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد للمحافظة، ومديرى العموم لمديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم، ومديرعام فرع هيئةالرقابة الادارية بالإسماعيلية.

وأشارالمحافظ خلال الإجتماع، إلى أنه تقررأن يتم تلقى الطلبات من أولياء الأمورللطلاب الموهوبين بجميع مدارس المحافظة وتوابعها، حتى يوم 15 من شهر فبراير القادم 2018، وأنه سوف يتم إجراء الإختبارات خلال الفترة من 21 فبراير وحتى 20 من مارس 2018، وتوقيع الكشف الطبى على اللائقين رياضيا خلال الفترة من 21 مارس إلى 12 أبريل القادم، وذلك  فى إطار تنفيذ المبادرة القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لإكتشاف وإنتقاء الموهوبين رياضيا من أبناء مصر بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعى بجميع محافظات مصر،  وتوسيع دائرة الإختيار والترشيح والفرز على أسس ومعايير أساتذة وخبراء الرياضة بمصر، والتى تهدف الى إكتشاف جيل جديد من الموهوبين فى عدد من اللعبات الرياضية، وإحتضانهم ورعايتهم لصناعة أبطال أوليمبية تستطيع أن تنافس عالميا ودوليا باسم مصر .

 

 


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