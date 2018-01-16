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الثلاثاء، 16 يناير 2018 04:09 م
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محافظ الأقصر يوقع اتفاقية تآخى مع مدينة يانجشتوا الصينية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:03 م
محافظ الأقصر يوقع اتفاقية تآخى مع مدينة يانجشتوا الصينية محافظ الاقصر أثناء توقيعة اتفاقية التأخرى بين المحافظة ومدينة يانجتشوا الصينية


الأقصر – أحمد مرعى
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شهد محمد بدر محافظ الأقصر اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تآخى مع مدينة يانجتشوا الصينية، وذلك فى إطار توطيد علاقات التعاون بين مصر والصين، بمقر ديوان عام المحافظة، وبحضور وفد صينى رفيع المستوى، مكون من 13 مسئولاً برئاسة رئيس مجلس الشعب بمدينة يانجتشوا، ونظرائهم من مسئولى محافظة الأقصر، حيث تناولت الاتفاقية أوجه التعاون بين المدينتين فى مجالات الثقافة والسياحة والاستثمار والتعليم، وحماية التراث، والعلوم والتكنولوجيا، والتجارة، والصحة، والرياضة، بجانب العمل على تحقيق مزيد من تبادل الرؤى والخبرات فى مختلف المجالات.

كما اتفق مسئولو الأقصر ويانجتشو خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على التواصل الدائم بين المسئولين فى المدينتين، لتسهيل المشاورات حول سبل التعاون المشترك خلال الـ 5 أعوام المقبلة، وناقش رئيس الوفد الصينى، مع محافظ الأقصر، أهم النقاط المشتركة بين الحضارتين المصرية والصينية بهدف تعزيز العلاقات والتفاهم بين البلدين من خلال بحث المشروعات الاقتصادية التى تخدم المجالات الثقافية والسياحية.

وأعرب محافظ الأقصر عن ضرورة أن يكون هناك طيران عارض "شارتر" بين الأقصر ومدينة يانجتشوا الصينية، من أجل دفع مزيد من التعاون السياحى بين المدينتين، ومن المقرر أن يقوم الوفد الصينى بزيارة المناطق الأثرية بالبرين الشرقى والغربى بالمحافظة السياحية.

يشار إلى أن توقيع اتفاقية التآخى بين مدينتى الأقصر ويانجتشوا الصينية، جاءت استكمالاً لمذكرة التفاهم المشترك التى تم توقيعها عام 2015 بين الجانبين، حيث اتفق الطرفان من خلال مشاورات ودية على إنشاء علاقة صداقة وتعاون، على أن يشجع الجانبان وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، التبادل والتعاون بين المدينتين فى مجالات متعددة، متمثلة فى الاقتصاد والتجارة، وحماية التراث، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم والصحة والرياضة والمواهب وغيرها من المجالات لتعزيز الإزدهار والتنمية المشتركة، كما اتفق الطرفان على الحفاظ على التواصل المنتظم بين القادة والإدارات المعنية من الجانبين لتسهيل المشاورات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن الجدير بالذكر أن مدينة يانجتشوا تعتبر من المدن الصينية العريقة ومن المدن السياحية التى تشتهر بجمال الطبيعة والتراث الثقافى، وتساهم مدينة يانجتشوا بـ 20% من اجمالى الدخل القومى للصين.

 محافظ الأقصر يوقع إتفاقية تآخي مع مدينة يانجشتوا الصينية للتعاون بمختلف المجالات

محافظ الأقصر يوقع إتفاقية تآخي مع مدينة يانجشتوا الصينية للتعاون بمختلف المجالات

 

جانب من توقيع الاتفاقية بديوان محافظة الاقصر
جانب من توقيع الاتفاقية بديوان محافظة الاقصر

 


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