كسر بماسورة مياه يتسبب فى انقطاعها عن 6 مناطق بأسوان





أسوان ندى سليم

انقطعت مياه الشرب عن عدة مناطق بمدينة أسوان، وهى " الشلال، المحمودية، السيل،كيما، العقاد، طريق الخزان "، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة الشلال.

انتقلت شركة مياة الشرب والصرف الصحى إلى المنطقة، لإجراء أعمال إصلاح الكسر وبعد الانتهاء من أعمال الإصلاح تم إعادة المياه تباعا للمناطق المتأثرة.