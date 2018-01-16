قائد الجيش اللبنانى يلتقى قائد قوات الأمم المتحدة ومسئول أوروبى

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التقى قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون ، اليوم قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان اللواء مايكل بيرى وبحثا الأوضاع على الحدود الجنوبية والتنسيق القائم بين الجانبين للحفاظ على استقرار قطاع جنوب الليطانى .

كما استقبل قائد الجيش منسق الاتحاد الأوروبى لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دى كركوف على رأس وفد مرافق بحضور السفيرة كريستينا لاسن وتناولا سبل تعزيز التعاون العسكرى والأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالنشاطات الإرهابية .