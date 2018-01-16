video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 04:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قائد الجيش اللبنانى يلتقى قائد قوات الأمم المتحدة ومسئول أوروبى

الثلاثاء، 16 يناير 2018 08:17 م
قائد الجيش اللبنانى يلتقى قائد قوات الأمم المتحدة ومسئول أوروبى قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون


أ ش أ
إضافة تعليق

التقى قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون ، اليوم قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان اللواء مايكل بيرى وبحثا الأوضاع على الحدود الجنوبية والتنسيق القائم بين الجانبين للحفاظ على استقرار قطاع جنوب الليطانى .

كما استقبل قائد الجيش منسق الاتحاد الأوروبى لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دى كركوف على رأس وفد مرافق بحضور السفيرة كريستينا لاسن وتناولا سبل تعزيز التعاون العسكرى والأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالنشاطات الإرهابية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس لبنان الأسبق يصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر نصرة القدس

واشنطن بوست: لبنان تمنع عرض فيلم The post لعلاقة مخرجه بإسرائيل

لبنان يحيل للقضاء المختص سورى لانتمائه إلى جبهة النصرة

العماد جوزاف عون

لبنان

الأمم المتحدة



لا تفوتك
حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة