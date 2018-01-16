قائد الجيش اللبنانى يلتقى قائد قوات الأمم المتحدة ومسئول أوروبى

قائد الجيش اللبنانى يلتقى قائد قوات الأمم المتحدة ومسئول أوروبىالثلاثاء، 16 يناير 2018 08:17 م
قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون
أ ش أ
إضافة تعليق
التقى قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون ، اليوم قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان اللواء مايكل بيرى وبحثا الأوضاع على الحدود الجنوبية والتنسيق القائم بين الجانبين للحفاظ على استقرار قطاع جنوب الليطانى .
كما استقبل قائد الجيش منسق الاتحاد الأوروبى لشؤون مكافحة الإرهاب جيل دى كركوف على رأس وفد مرافق بحضور السفيرة كريستينا لاسن وتناولا سبل تعزيز التعاون العسكرى والأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالنشاطات الإرهابية .
إضافة تعليق
صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط
منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة