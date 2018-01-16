فيديو.. موقع أمريكى يعرض غرفة نوم الملك فاروق للبيع بعد اختفائها فى 2013

فيديو.. موقع أمريكى يعرض غرفة نوم الملك فاروق للبيع بعد اختفائها فى 2013الثلاثاء، 16 يناير 2018 08:10 م
كتب أحمد عبد الرحمن
سرقة غرفة نوم الملك فاروق، أصبحت فى طى النسيان عقب سرقتها عام 2013، قبل أن يعرضها موقع أمريكى للبيع ويعرض فيديو متكامل لها بكافة قطعها، ويثير حالة غضب واسعة على مواقع التواصل.
وسُرقت الغرفة فى سبتمبر عام 2013 من الاستراحة الملكية بحديقة الحيوان، حيث كان الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وقتها، يقوم بجولة تفقدية فى حديقة الحيوان، واكتشف خلال زيارته للاستراحة الملكية اختفاء غرفة نوم الملك فاروق واستبدالها بغرفة أخرى صناعة محلية تم شرائها من محلات "عمر أفندى" القريبة من أسوار الحديقة.
وكانت الاستراحة الملكية أغلقت منذ عام 1986 بعد أن غادرها ثانى وزير كان يقيم بها هو وأسرته، وهو الدكتور ناجى شتلة وزير التموين والتجارة الداخلية، أما الوزير الأول فكان الدكتور محمود داود وزير الزراعة الأسبق، والذى أقام فيها بمفرده بدون أسرته التى كانت تخاف من صوت الأسود والنمور فى الليل وفضلت الإقامة بالإسكندرية وأقام بها فى الفترة من عام 1978 حتى خروجه من الوزارة عام 1982.
غرفة نوم الملك فاروق
كما أن إحدى زوجتى الوزيرين أثناء حضورها للاستراحة الملكية لم يعجبها أثاث الاستراحة وبالذات حجرة النوم فتم استبدالها فى اليوم التالى فوراً، ولم يستدل أين تم تخزين غرفة نوم الملك فاروق.
وعرضت الغرفة للبيع يوم 13 أكتوبر 2016 بعد مرور 3 سنوات على اختفائها، حيث ظهر فيديو على موقع اليوتيوب نشرته إحدى شركات بيع التحف والأنتيكات بالولايات المتحدة الأمريكية تدعى M.S. Rau Antiques والتى استعرضت قطع الأثاث المكونة للغرفة وتاريخ صنعها، وتم عرضها على الموقع للبيع بمبلغ يقارب المليون دولار.
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عدد الردود 0
بواسطة:
كريم
ألف خسارة على تراث مصر
من المسؤول عن ضياع تراث أجدادنا؟ خبر يثير البكاء
عدد الردود 0
بواسطة:
حزين
لماذا لا توقف الحكومة المصرية المزاد وهي صاحبة الأثاث اليوم؟
يجب إنقاذ هذه القطع الملكية من الضياع إما بوقف المزاد أو إعادة شراء الأثاث، ثم من بعد نحاسب المسؤل عن الإهمال وليس العكس. يجب التحرك لإنقاذ الأثاث من الضياع للأبد
عدد الردود 0
بواسطة:
Hazem
متحف الامارات
ياريت تطلبوا من متحف الامارات يشتريها بدل ما يشتريها حد من بره
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد الولى
الخوف على قصر عابدين
يا خسارة اثارك يا ام الدنيا مسئولينك يبيعونك بتراب الفلوس
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الوكيل
ربنا يستر عالهرم
ليه بنسرق تاريخنا و نضحك الناس علينا السبب هو انحدار التعليم ربنا يستر علي الهرم
عدد الردود 0
بواسطة:
موظف سابق
الى الاستاذ احمد الولى الخائف على مقتنيات قصر عابدين
أؤكد لك يا سيدى ان الممتلكات الملكية والاثرية بقصور رئاسة الجمهورية فى الحفظ والصون التام . فهى مقيدة بدفاتر مختوم كل صفحة منها بخاتم النسر ومقيدة بالكمبيوتر بالوصف والصور وبدفاتر وزارة الآثار وصفا دقيقا بالمقاسات وملحق بها صور فوتوغرافية ويتم التفتيش عليها كل شهر وتفتيش مفاجئ من عدة جهات . وجرد سنوى على اعلى مستوى من الكفاءة والأمانة . ويوجد نظام انذار اطفاء حديث وأمن وحراسات مكثفة .