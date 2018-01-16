فيديو.. رئيس "الصوت والضوء": الشركة المقدمة لعروض برج خليفة ستتولى عروض الأهرام





كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء، إن "الصوت والضوء" تنتمى لشركات قطاع الأعمال، وتجلب إيراداتها من السياحة الثقافية، لكن عند نقص أعداد السياح بعد عام 2011 انخفضت الإيرادات.

وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة ON E، أن هناك اتجاه للتعاون مع شركة فرنسية إماراتية برأس مال مصرى لتطوير العروض التى تقدمها الشركة للسياح، لعرضها بطريقة مختلفة وكذلك تطوير الخدمات بمنطقة أبو الهول، وتابع: "الشركة التى تقوم بعروض برج دبى -فى إشارة لبرج الخليفة- كل عام، هى الشركة التى ستقوم بالعروض فى الصوت والضوء".

وأشار إلى أن آخر تطوير لأجهزة الصوت والضوء حدث فى عام 2005 منذ إنشاءها فى عام 1963، لكن الآن انتهت كافة الاتفاقات الخاصة بتطوير الشركة لمدة 20 عاما مقبلين، متابعا: "ستكون إضافة للسياحة فى مصر".