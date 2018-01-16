فيديو.. تجمد المياة من شدة البرد فى السعودية





وكالات الأنباء

قام أحد المواطنين فى محافظة بلقرن فى المملكة العربية السعودية بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه تجمد المياه فى الصنبور حال خروجها منه، بسبب البرودة الشديدة.

وقال المواطن فى الفيديو: "درجة الحرارة يقولون 9 درجات لا غلط، هى تحت الصفر، صنبور المياه لا يفتح لأن الماء داخله مجمد".

ويتوقع خبراء الطقس أن تشهد بعض مناطق المملكة نهاية الأسبوع الجارى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بثلوج مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وأشار خبراء الطقس إلى احتمالية مواجهة البلاد لأقوى موجة برد متوقعة هذا العام.