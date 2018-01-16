video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 05:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فنزويلا: مقتل واعتقال "إرهابيين" على صلة بضابط منشق قصف المبانى الحكومية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:00 ص
فنزويلا: مقتل واعتقال "إرهابيين" على صلة بضابط منشق قصف المبانى الحكومية رئيس فنزويلا


أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت السلطات الفنزويلية اعتقال 5 أشخاص ومقتل عدد آخر من أفراد "خلية إرهابية"، مرتبطة بالضابط المنشق الذى قصف المبانى الحكومية من على متن مروحية مخطوفة فى يونيو الماضي.


وبث التلفزيون الفنزويلى الرسمى ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين ، بيانا فى أعقاب الاشتباكات مع المسلحين بإحدى الضواحى الفقيرة بالعاصمة كاراكاس ، جاء فيه أن اثنين من رجال الشرطة قتلا.


ولم تقدم السلطات أى تفاصيل بشأن مصير الضابط المنشق أوسكار بيريز ، لكن العديد من الحسابات على موقع "انستجرام" للتواصل الاجتماعى تناقلت مقاطع فيديو ظهر فيها بيريز بالدماء على وجهه ، وقال إنه مصاب بجروح ، وأن المجموعة محاصرة وتتعرض لإطلاق النار من قبل القوات الحكومية.


ولم تعلق وزارة الإعلام الفنزويلية رسميا على الأحداث ، لكن وزيرة السجون الفنزويلية ايريس فاريلا نشرت تغريدة فى حسابها على موقع (تويتر) وصفت فيها بيريز بأنه "جبان"، وأعلنت أنه تم القبض عليه.
جدير بالذكر أن الضابط فى الشرطة أوسكار بيريز اختطف مروحية فى يونيو الماضى وأطلق منها النار على مقرات وزارة الداخلية والمحكمة العليا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة ترسل مساعدات إضافية للفارين من فنزويلا إلى كولومبيا

انتهاء محادثات بين الحكومة والمعارضة فى فنزويلا دون التوصل لاتفاق

فنزويلا

اخبار فنزويلا

اخبار اليوم

اخبار العالم



لا تفوتك
مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

بيليه يرشح البرازيل للفوز بكأس العالم فى روسيا

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

اختراق موقع OnePlus لسرقة تفاصيل بطاقات الائتمان.. والشركة تبدأ التحقيق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة