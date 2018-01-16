فنزويلا: مقتل واعتقال "إرهابيين" على صلة بضابط منشق قصف المبانى الحكومية





أ ش أ

أعلنت السلطات الفنزويلية اعتقال 5 أشخاص ومقتل عدد آخر من أفراد "خلية إرهابية"، مرتبطة بالضابط المنشق الذى قصف المبانى الحكومية من على متن مروحية مخطوفة فى يونيو الماضي.



وبث التلفزيون الفنزويلى الرسمى ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين ، بيانا فى أعقاب الاشتباكات مع المسلحين بإحدى الضواحى الفقيرة بالعاصمة كاراكاس ، جاء فيه أن اثنين من رجال الشرطة قتلا.



ولم تقدم السلطات أى تفاصيل بشأن مصير الضابط المنشق أوسكار بيريز ، لكن العديد من الحسابات على موقع "انستجرام" للتواصل الاجتماعى تناقلت مقاطع فيديو ظهر فيها بيريز بالدماء على وجهه ، وقال إنه مصاب بجروح ، وأن المجموعة محاصرة وتتعرض لإطلاق النار من قبل القوات الحكومية.



ولم تعلق وزارة الإعلام الفنزويلية رسميا على الأحداث ، لكن وزيرة السجون الفنزويلية ايريس فاريلا نشرت تغريدة فى حسابها على موقع (تويتر) وصفت فيها بيريز بأنه "جبان"، وأعلنت أنه تم القبض عليه.

جدير بالذكر أن الضابط فى الشرطة أوسكار بيريز اختطف مروحية فى يونيو الماضى وأطلق منها النار على مقرات وزارة الداخلية والمحكمة العليا.