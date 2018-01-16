video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 16 يناير 2018 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا: عمل التحالف الدولى يجب أن يستمر لإنهاء تهديد داعش بالمنطقة

الثلاثاء، 16 يناير 2018 04:07 م
فرنسا: عمل التحالف الدولى يجب أن يستمر لإنهاء تهديد داعش بالمنطقة طيران التحالف الدولى -أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ألكسندر جورجينى اليوم الثلاثاء، إن عمليات التحالف الدولى ضد داعش ساهمت بشكل حاسم فى طرده من الأراضى التى كان يسيطر عليها فى سوريا والعراق، مؤكدا أنه بالرغم من تحقيق نجاحات هامة إلا أن المعركة ضد التنظيم الإرهابى لم تنته ولا بد أن يواصل التحالف جهوده لإنهاء التهديد الذى يمثله فى الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

جاء ذلك فى تصريح لمساعد المتحدث اليوم ردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا ستساهم فى مشروع التحالف الدولى لتشكيل قوة من حرس الحدود فى المنطقة الشمالية لسوريا.

واعتبر الدبلوماسى الفرنسى أن على التحالف المشاركة فى توفير الشروط الخاصة بالأمن و الإدارة لمنع ظهور داعش مجددا، مؤكدا أن تأمين الحدود يمثل عنصرا مهما لإعاقة حركة عناصر داعش وضمان حماية السكان المدنيين.

واختتم مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن بلاده تدعو للحوار والتعاون الكامل مع الأطراف الإقليمية المعنية.

وكان التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة أعلن الأحد الماضي، أنه يعمل مع الفصائل السورية الحليفة له على تشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد، ما أجج غضب تركيا من الدعم الأمريكى لقوات يهيمن عليها الأكراد فى سوريا، ونصف هذه القوات من مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية، فيما يجرى تجنيد النصف الآخر. وستنتشر هذه القوة على الحدود السورية مع تركيا والعراق وعلى طول وادى نهر الفرات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف الدولى: تشكيل قوة حدودية من 30 ألف فرد على الحدود العراقية التركية

التحالف الدولى: خلايا داعش لاتزال موجودة فى العراق رغم إعلان النصر

التحالف الدولى

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم



لا تفوتك
حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة