غانا تستجوب 3 أشخاص بعد العثور معهم على متفجرات وقنابل





أ ش أ

قالت الشرطة فى غانا، اليوم الثلاثاء، إنها تستجوب ثلاثة أشخاص تم اعتقالهم أمس بعد العثور معهم على متفجرات وقنابل.

وقال المفتش العام للشرطة الغانية، فى تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن الشرطة تريد أن تحدد كيفية حصول المشتبه بهم على متفجرات وقنابل وما إذا كانت هناك علاقة بينهم وبين تنظيم "داعش".



وأضاف أن الثلاثة تم اعتقالهم بالقرب من العاصمة أكرا بعد ورود معلومات سرية حول ذلك.

وأشار المسؤول الغانى إلى أن شرطة بلاده تتعاون مع أجهزة أمن أخرى.



ولم يعلن المفتش العام للشرطة الغانية عن جنسية المشتبه بهم الثلاثة، إلا أن صحيفة محلية قالت إنهم مواطنون من ليبيا ومالي.



ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.