عودة 3 آلاف من المهجرين إلى قراهم بريف دير الزور الشرقى فى سوريا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداءات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حيى شارع النيل والخالدية بمدينة حلب السورية إلى شهيدين وإصابة 3 نساء بجروح متفاوتة.

وأوضح مصدر بقيادة شرطة محافظة حلب فى تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا " اليوم الثلاثاء، أن قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية داخل روضة "واحة الطفولة" مما نتج عنه مصرع طفل يبلغ عامين وسائق وإصابة ثلاث معلمات بجروح إصابة إحداهن خطيرة.



من ناحية أخرى،عادت مئات العائلات السورية المهجرة إلى قراها ومنازلها فى ريف دير الزور الشرقى بعد أن طهرتها قوات الجيش من مخلفات تنظيم "داعش"الإرهابى بعد أن تمت إعادة الخدمات الأساسية إليها.



وذكرت وكالة أنباء "سانا" أنه عاد 3 آلاف شخص إلى قراهم ومنازلهم فى الريف الشرقى بعد تنشيط جميع الدوائر الخدمية فيها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التى زرعها إرهابيو تنظيم داعش بين منازل المواطنين والساحات العامة.