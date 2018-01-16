عودة حركة القطارات بعد توقفها نصف ساعة بالقليوبية

عودة حركة القطارات بعد توقفها نصف ساعة بالقليوبيةالثلاثاء، 16 يناير 2018 06:59 م
قطار - أرشيفية
القليوبيه-نيفين طه
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سادت حالة من الغضب والاستياء بين ركاب قطار القاهرة- الزقازيق، إثر تعطل القطار قرابة النصف ساعة بمدينة طوخ بسبب تعطل العربة الأولى من ذات القطار، وتم إمداد القطار بجرار آخر وإعادة سيره مرة أخرى.
تلقت هيئة السكة الحديد، إخطارا من محطة طوخ يفيد بتوقف القطار قرابة النصف ساعة مما تسبب فى استياء وتذمر الركاب، تم إمداد القطار بجرار آخر وتم إعادة سير القطار.
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