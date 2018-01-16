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عطل فنى فى الصفحة الرئيسية لـ "فيس بوك"

الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:57 م
عطل فنى فى الصفحة الرئيسية لـ "فيس بوك" عطل فى فيس بوك


كتب هيثم سلامة
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تعطلت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اشتكى آلالاف من مستخدمى الموقع من وجود عطل فنى، وعدم ظهور الصور والمشاركات على الصفحة الرئيسية.

كانت معظم الشكاوى من عدم تحميل الصفحة الرئيسية، وعدم  قدرتهم على متابعة المنشورات الجديدة، بينما لم تكشف فيس بوك عن أى أسباب للعطل حتى الآن.

عطل فى فيس بوك (1)
 

 

عطل فى فيس بوك (2)
 

 

عطل فى فيس بوك (3)
 

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فيس بوك

عطل فى فيس بوك

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