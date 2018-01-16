عطل فنى فى الصفحة الرئيسية لـ "فيس بوك"الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:57 م
عطل فى فيس بوك
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق
تعطلت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث اشتكى آلالاف من مستخدمى الموقع من وجود عطل فنى، وعدم ظهور الصور والمشاركات على الصفحة الرئيسية.
كانت معظم الشكاوى من عدم تحميل الصفحة الرئيسية، وعدم قدرتهم على متابعة المنشورات الجديدة، بينما لم تكشف فيس بوك عن أى أسباب للعطل حتى الآن.
إضافة تعليق
صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط
منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة