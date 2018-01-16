ضبط 7 قضايا سلاح نارى وتنفيذ 8226 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالغربية





الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، برئاسة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، بالتنسيق مع ضباط تنفيذ الأحكام وضباط المباحث الجنائية والأمن العام وقوات الأمن، حملة أمنية لضبط الهاربين من الأحكام، وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة، لإعادة الانضباط الأمنى وضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 8226 حكما قضائيا، بينهم 4920 حكما فى غرامات، و2922 حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و170 حكما فى مخالفات، و18 حكما فى جناية، وتحصيل مليون و115 ألف جنيه غرامات.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 95 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 251 مخالفة على نموذج 125، و186مخالفة انتظار خاطئ، والتصالح فى 966 مخالفة مقابل تحصيل 72 ألف جنيه غرامات.

كما تم ضبط 7 قضايا سلاح نارى، و9 قضايا مخدرات، و13 قضية سلاح أبيض، و4 متهمين هاربين، و8 عناصر إجرامية، و66 قضية تموينية، و559 قضية مرافق عامة، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بنتائج الحملة، وتولت النيابة التحقيق.