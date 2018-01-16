ضبط 57 تذكرة هيروين و3863 متهما هاربين وإحباط تهريب 2.5 طن أسمدة بالبحيرة





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جوده

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة ، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون الذين يشكلون بؤرًا إجرامية، وضبط الهاربين من أحكام قضائية وتسيير الحركة المرورية، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والرقابة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار، برئاسة المقدم حسام أبو وافية، مفادها قيام كل من "أحمد .م.ز" 21 سنة عاطل، ومقيم المراكبية بدائرة القسم سبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة "مخدرات - سرقة - سلاح" و"سعيد .ا.ا".22 سنة عاطل ومقيم السناهرة بدائرة القسم، مسجل شقى خطر تحت رقم 163 فئة ج " نشل ، تزوير ، سرقات " وسبق اتهامه فى 15 قضايا متنوعة "تزوير، سرقة، سلاح" و "رضا .ك.ا" 26 سنة، عاطل ومقيم كفر الدوار البلد بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة كفر الدوار مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بأماكن ترددهما لمزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة كفر الدوار، وبحوزتهما 57 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 60 جراما، 1 سيجارة لمخدر الحشيش، ومبلغ قدره 160 جنيهاً، هاتف محمول، و1 فرد خرطوش عيار 16، و3 طلقات من ذات العيار .

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، واللواء محمد صبرى القاضى ، عن ضبط 3863 متهمًا هاربين من أحكام قضائية بالحبس الجزئى والمستأنف والجنائى.

كما تم تحرير 2190 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات ، كما تم رفع وإزالة 248 إشغال طريق ثابت ومتحرك بشوارع البحيرة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى ، مدير مباحث التموين عن ضبط ، "ريهام .ح.ع" 40 سنة دكتورة صيدلانية والمدير المسئول عن صيدلية النجار الكائنة بمدينة إيتاى البارود ، لعرضها للبيع عبوات أدويه بشرية "مضاد حيوى" مجهول المصدر وبدون فواتير ومقلدة ومغشوشة، وضبط 37 عبوة دوائية مضاد حيوى، وضبط "ميرفت .م.س" 45 سنة دكتورة صيدلانية، والمدير المسئول عن صيدلية كائنة بمدينة إيتاى البارود لعرضها للبيع عبوات أدويه بشرية "مضاد حيوى" مجهول المصدر وبدون فواتير، ومقلدة ومغشوشة، وضبط 3 عبوات دوائية أمبولات مضاد حيوي.

كما تم ضبط "زياد .م.ع" 34 سنة المدير المسئول عن مصنع خراطيم رى، ملك أحمد حاتم عبد العال "بدون ترخيص" كائن بمدينة إيتاى البارود لاستخدامه مواد خام بدون بيانات وعلامات تجارية، حيث تم ضبط 250 كيلو جرش بلاستيك "حبيبات " 200 عبوة خرطوم بوصه منتج نهائى ، و1 خط إنتاج لحقن البلاستيك وضبط "صبحى .ع.د" 43 سنة صاحب مخزن أسمدة زراعية بمدينة حوش عيسى، لتجميعه أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى، حيث تم ضبط كمية وقدرها 2.500 طن أسمدة، وضبط "أيمن .م.س"41 سنة تاجر تموينى وصاحب محل بقالة تموينى بقرية أدم صابر مركز بدر، لتجميعه مقررات تموينية تقدر بـ900 كيلو سكر تموينى، و120 زجاجة زيت تموينى.