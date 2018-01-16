video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 383 مخالفة مرورية و3 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة فى مطروح

الثلاثاء، 16 يناير 2018 05:03 م
ضبط 383 مخالفة مرورية و3 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة فى مطروح حملة مرورية - أرشيفية


مطروح _ حسن مشالي
إضافة تعليق

شنت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 383 مخالفة مرورية، وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 58 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 سائقا وأثبتت نتائج التحاليل تعاطى 3 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، لعرضهم على النيابة العامة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفر وعودة 981 مصريا وليبيا و 201 شاحنة عبر المنفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية

محافظة مطروح

مطروح

اخبار مطروح

حملة مرورية

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة