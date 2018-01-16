ضبط 383 مخالفة مرورية و3 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة فى مطروح

ضبط 383 مخالفة مرورية و3 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة فى مطروحالثلاثاء، 16 يناير 2018 05:03 م
حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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شنت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 383 مخالفة مرورية، وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.
قال مدير أمن مطروح، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 58 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 15 سائقا وأثبتت نتائج التحاليل تعاطى 3 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، لعرضهم على النيابة العامة.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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