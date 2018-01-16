ضبط مدير شركة يتاجر فى النقد الأجنبى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط مدير شركة لبيع العاديات السياحية بالغردقة، لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية لعملات مختلفة، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

كانت وردت معلومات للرائد مصطفى حلمى وكيل قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية مفادها قيام المدعو " محمد . م " مدير وشريك بشركة ، ومقيم طريق الكورنيش- أول الغردقة بالاتجار فى النقد الاجنبى خارج البنوك والمصارف الشرعية.

تم إخطار اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عصام العزب، مدير مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارته وبحوزته المبالغ المالية الأتية: 402 ألف و500 جنية مصرى، 150 ألف روبلة روسى، 764 يورو، 788 دولار أمريكى، 300 كدروبا دنماركى، 70 كورونا سويدى، 40 فرنك سويسرى، و ماكينة لعد النقود.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بملكيته للمبلغ المضبوط واتجاره فى النقد الأجنبى خارج البنوك والمصارف الشرعية وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة تجارته غير المشروعة.

كما تم ضبط صاحب محل وبائع متجول بحوزتهم كمية كبيرة من علب السجائر المهربه جمركياً، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .