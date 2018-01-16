video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 17 يناير 2018 01:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مدير شركة يتاجر فى النقد الأجنبى بالغردقة

الثلاثاء، 16 يناير 2018 11:38 م
ضبط مدير شركة يتاجر فى النقد الأجنبى بالغردقة حبس


البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق

تمكنت مباحث الأموال العامة، بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط مدير شركة لبيع العاديات السياحية بالغردقة، لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى، وبحوزته مبالغ مالية لعملات مختلفة، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

كانت وردت معلومات للرائد مصطفى حلمى وكيل قسم مباحث الأموال العامة بالمديرية مفادها قيام المدعو " محمد . م " مدير وشريك بشركة ، ومقيم طريق الكورنيش- أول الغردقة بالاتجار فى النقد الاجنبى خارج البنوك والمصارف الشرعية.

تم إخطار اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، واللواء عصام العزب، مدير مباحث المديرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارته وبحوزته المبالغ المالية الأتية: 402 ألف و500 جنية مصرى، 150 ألف روبلة روسى، 764 يورو، 788 دولار أمريكى، 300 كدروبا دنماركى، 70 كورونا سويدى، 40 فرنك سويسرى، و ماكينة لعد النقود. 

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بملكيته للمبلغ المضبوط واتجاره فى النقد الأجنبى خارج البنوك والمصارف الشرعية وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة تجارته غير المشروعة.

كما تم ضبط صاحب محل وبائع متجول بحوزتهم كمية كبيرة من علب السجائر المهربه جمركياً، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عامل سرق هاتف محمول آخر.. و3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالبحر الأحمر

البحرالاحمر

اخبار الحوادث

اخبارمصر

النقد الاجنبى

الاموال العامة

عملات اجنبية



لا تفوتك
حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

حبس محافظ المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيق بقضية رشوة الـ2 مليون جنيه

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

الذهب يتراجع جنيهين ونصف.. وعيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

صور .. أزمة "صفر جراحة المنصورة" تطارد 1200 طالب بالدفعة السادسة بكلية الطب.. الطلاب خرجوا بعد 35 دقيقة من مدة الامتحان لصعوبته.. لجنة تقصى الحقائق تدينهم وتنصف ورقة الأسئلة.. وتؤكد: كان فى مستوى الطالب المتوسط

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

منتخبات مجموعة مصر تضع خريطة الإعداد للمشاركة فى كأس العالم 2018 .. 8 مباريات ودية تجهز السعودية للظهور الأول منذ مونديال 2006.. روسيا تواجه البرازيل وفرنسا وتركيا.. وأوروجواى تعلن المشاركة فى كأس الصين

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار بالطقس.. والرياح تصل لحد العاصفة الخميس

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لاعب الأهلى العالمى.. إفريقى يحصل على 5 ملايين دولار سنوياً ويصل خلال أيام

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة