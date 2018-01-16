ضبط صاحب مصنع استولى على 1.5مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفهم بالغربية





الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مصنع بمدينة طنطا، بعد قيامه بالاستيلاء على 1.5مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفهم إلا أنه لم يف بوعوده.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بتحرير كل من "إبراهيم س" تاجر، و "سعيد ا" و"سامح ط"، و" محمد ع"، قد حرروا المحضر رقم 31جنح قسم أول طنطا، يتهمون"مجدى.م.ا" صاحب مصنع حلاوة بمدينة طنطا بالحصول على 1.5مليون جنيه منهم لتوظيفهم مقابل فائدة شهرية، إلا أنه استولى على المبلغ ورفض رده إليهم.

وبتقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم أول طنطا، بإشراف العقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا، من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.