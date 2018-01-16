ضبط شخصين لتعديهما على طالب بسبب تصويره إحدى أقاربهما وابتزازها بأسيوط

ألقى ضباط مباحث قسم أول أسيوط القبض على شخصين لتعديهما على طالب بسبب قيام الأخير بتصوير إحدى أقاربهم وابتزازها بالصور الموجودة معه.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عطية رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود إخطار من مستشفى أسيوط الجامعى بوصول المدعو "م. ح. أ" طالب، ومقيم دائرة قسم أسيوط الجديدة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وجروح رضية بالوجه واليدين، وبالانتقال وسؤاله اتهم كل من، "م. م. أ" مؤهل متوسط، و"م. ع. أ" طالب، و"س. ج. ح" وآخرين "جارى تحديدهم" مقيمين غرب البلد ــ دائرة القسم بالتعدى عليه وإحداث إصابته، واحتجازه، واصطحابه بسيارة لإحدى المنازل، وإكراهه على التوقيع على عدة إيصالات أمانة.

وبمواجهة المشكو فى حقهما الأول، والثانى، أقرا بارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بوجود علاقة عاطفية بين المصاب وابنة خالته المدعوة "ا. ف"، وقام بتصويرها وتهديدها بالصور محاولا ابتزازها الأمر الذى دعاه للاتفاق والثانى والثالث على استدراج المجنى عليه، وارتكاب الواقعة لمنعه من مواصلة تهديده، وابتزازه لابنة خالته .

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وضبط باقى المتهمين، وجارى العرض على النيابة.