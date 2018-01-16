صور.. 5 جرحى فى إنهيار مبنى ناجم عن انفجار غاز ببلجيكا





أ ف ب

أصيب 5 أشخاص على الأقل بجروح، بينهم اثنان إصاباتهما خطرة، ولا يزال ثلاثة تحت الأنقاض، إثر انهيار مبنى ناجم عن انفجار غاز فى مدينة انتويرب الساحلية فى بلجيكا، كما أفادت الشرطة ووسائل إعلام.

وقالت الشرطة إن فرق الإنقاذ عثرت على ثلاثة أشخاص لا يزالون عالقين تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن هؤلاء الناجين لم يفقدوا وعيهم وهى على تواصل معهم.

وأضافت أن العدد الإجمالى للجرحى قد يصل إلى 20.

وأكدت الشرطة أن سبب الانفجار ليس متصلا بالإرهاب، فى حين أفادت وسائل إعلام أنه ناجم عن انفجار غاز.

ولفتت الشرطة إلى أنها فور وقوع الانفجار أغلقت بالكامل منطقة باردينماركت الواقعة فى وسط انتويرب تسهيلا لأعمال الإنقاذ التى تواصلت خلال الليل.

وأضافت أن الانفجار أسفر أيضا عن تضرر مبنيين آخرين مجاورين.



انفجار غاز ببلجيكا



انهيار مبانى بسبب الانفجار



تضرر المبانى بعد الانفجار