صور.. وزير القوى العاملة يفتتح فعاليات "مصر أمانة بين أيديك" ببورسعيد





بورسعيد - محمد عزام

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بالهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال سعفان، إن الندوة تستمر 3 أيام بحضور 125 من الشركاء الاجتماعيين، وتستهدف 19 شركة كثيفة العمالة بقطاع الغزل والنسيج، وذلك لرفع الوعى لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصرى.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن عدد الندوات التى تم تنفيذها من منتصف العام الماضى حتى الآن 21 ندوة فى 11 محافظة، لتوعية أطرف العمل والإنتاج من خلال الدور المنوط بالوزارة فى تنمية الموارد البشرية، بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابى لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية والتصدير، فضلا عن توعيتهم بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشرى والمادى معا فى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.

وأشار سعفان، إلى أن هناك العديد من التحديات واجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بداية مشواره منذ 4 سنوات تقريبا، مشددًا على أنه رغم كل هذه التحديات وقف الرئيس وخلفه شعب مصر بكل طوائفه بقدمين ثابتتين ليؤكدوا أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة فى علاقاتها الدولية ولا مكان لمفهوم التبعية فى علاقات مصر الخارجية.

وقال وزير القوى العاملة، إنه تم العمل من خلال محورين أساسين، أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة، والثانى توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل السريع والفاعل على تجاوز الأزمات والمشكلات التى تواجه المصريين فى حياتهم اليومية.

وكرم سعفان، 11 شابا وفتاة من العاملين بشركتين قطاع خاص بمحافظة بورسعيد، على هامش فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين ايديك"، ويأتى هذا التكريم فى إطار حرص الوزير على تشجيع الشباب إعلاء قيمة العمل، حيث أنهم من حملة المؤهلات العليا ويعملون بوظائف فنية، مؤكدا أن تكريم هؤلاء الشباب هو بمثابة رسالة للشباب للبدء واقتحام سوق العمل.



وزير القوى العاملة خلال زيارته لبورسعيد



وزير القوى العاملة بالهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة



وزير القوى العاملة ومسئولى المديرية ببورسعيد



وزير القوى العاملة ومدير المديرية بالمحافظة



وزير القوى العاملة ومدير عام المديرية



الحضور فى الندوة



عشرات من العاملين بالقطاع الخاص فى الندوة



الوزير يغادر المنطقة الحرة للاستثمار



وزير القوى العاملة وبعض المسئولين



وزير القوى العاملة ومدير عام المديرية



بعض العاملين والوزير



الوزير وتكريم بعض العاملين



تكريم عمال من حملة المؤهلات العليا