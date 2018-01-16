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صور.. مواطن يحرر محضراً ضد نبش قبور سيدى بشر وعرضها للبيع بالإسكندرية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:47 م
صور.. مواطن يحرر محضراً ضد نبش قبور سيدى بشر وعرضها للبيع بالإسكندرية احد القبور التى تم نبشها


الإسكندرية- أسماء على بدر
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حرر مواطن محضراً ضد نبش قبور عائلات بمقابر سيدى بشر شرق الإسكندرية بقسم شرطة المنتزة أول، وذلك برقم 2045 لسنة 2018 جنح المنتزة بسبب قيام المسئولين عن المقابر بهدمها واستخراج الرفات منها وعرضها للبيع بمبلغ 100 ألف جنيه بدون علم أصحابها.

وقال إسلام محارب، أحد المواطنين المتضررين ، أنه فوجىء بتكسير اللافته الموجودة أعلى المقبرة وتقسيمها وعرضها للبيع، مؤكدا أنها لم تكن المقبرة الوحيدة التى تم هدمها ولكن توجد 26 مقبرة أخرى تم استخراج الجثث والرفات منها بالمخالفة للقانون وبما يمثل انتهاك لحرمة المتوفيين .

مطالبا بسرعة تدخل حى المنتزة لوقف نبش القبور ومنع ترك حرية التصرف فيها للعمال المسئولين عن القبور، ومحاسبة مخالفي القانون .

 

 

أحد القبور التى تم نبشها
أحد القبور التى تم نبشها

 

قبور تم كسرها
قبور تم كسرها

 

قبور سيدى بشر
قبور سيدى بشر

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حزين

لم تعد هناك إنسانية ولا ضمير ولا رحمة، تصرفات همجية

لماذا لا تخصص الدولة أراضي واسعة للمقابر في الساحل الشمالي؟ هناك ملاين الأفدنة حول الأسكندرية يمكن عمل 1000 فدان منها مقابر مثلاً

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