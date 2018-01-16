صور.. مواطن يحرر محضراً ضد نبش قبور سيدى بشر وعرضها للبيع بالإسكندرية





الإسكندرية- أسماء على بدر

حرر مواطن محضراً ضد نبش قبور عائلات بمقابر سيدى بشر شرق الإسكندرية بقسم شرطة المنتزة أول، وذلك برقم 2045 لسنة 2018 جنح المنتزة بسبب قيام المسئولين عن المقابر بهدمها واستخراج الرفات منها وعرضها للبيع بمبلغ 100 ألف جنيه بدون علم أصحابها.

وقال إسلام محارب، أحد المواطنين المتضررين ، أنه فوجىء بتكسير اللافته الموجودة أعلى المقبرة وتقسيمها وعرضها للبيع، مؤكدا أنها لم تكن المقبرة الوحيدة التى تم هدمها ولكن توجد 26 مقبرة أخرى تم استخراج الجثث والرفات منها بالمخالفة للقانون وبما يمثل انتهاك لحرمة المتوفيين .

مطالبا بسرعة تدخل حى المنتزة لوقف نبش القبور ومنع ترك حرية التصرف فيها للعمال المسئولين عن القبور، ومحاسبة مخالفي القانون .



أحد القبور التى تم نبشها



قبور تم كسرها