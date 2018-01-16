صور.. مصرع 9 عمال وإصابة 5 أخرين فى انهيار جسر تحت الإنشاء فى كولومبيا

صور.. مصرع 9 عمال وإصابة 5 أخرين فى انهيار جسر تحت الإنشاء فى كولومبياالثلاثاء، 16 يناير 2018 03:17 ص
انهيار جسر تحت الإنشاء فى كولومبيا
رويترز
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قال مسؤول فى الوكالة المعنية بالاستجابة للكوارث فى كولومبيا إن ما لا يقل عن تسعة من عمال البناء لقوا مصرعهم فى حين أصيب خمسة آخرون عندما انهار جسر تحت الإنشاء فى وسط البلاد يوم الإثنين.
وكان من المقرر أن يكون الجسر، الواقع فى منطقة تشيراخارا عند حدود إقليمى كونديناماركا وميتا، جزءا من طريق سريع يربط العاصمة بوجوتا بمدينة فيلافيسنسيو. ولم يكن الجسر مفتوحا لاستخدام الجمهور.
وقال رينالدو روميرو المسؤول بوكالة الاستجابة للكوارث فى إقليم ميتا لرويترز إن سبب انهيار الجسر، الذى سقطت أجزاء منه فى واد ضيق تحته، لا يزال قيد التحقيق.
وقال روميرو "حتى الآن بلغ عدد القتلى تسعة والمصابين خمسة". وأضاف "لا نزال نعمل على التأكد من عدم سقوط ضحايا آخرين".
أحد ضحايا الإنهيار
الجسر المنهار
الجسر
انهيار الجسر
انهيار الجسر
انهيار جزء كبير من الجسر
جانب من إنهيار الجسر
سقوط جزء كبير من الجسر
سقوط جسر تحت الإنشاء
قتلى وجرحى جراء سقوط جسر تحت الإنشاء فى كولومبيا
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