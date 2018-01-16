صور.. مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة تصل غزة





أ ف ب

وصلت مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى مخيم الشاطئ فى مدينة غزة، كما عرضت عبوات خاصة بمواد البناء داخل معبر كيرم شالوم قرب قطاع غزة قبل نقلها إلى القطاع.

وأظهرت صور بثتها وكالة فرانس برس، فلسطينى يحمل إمدادات غذائية فى مركز توزيع الأغذية التابع للأمم المتحدة فى مخيم الشاطئ فى مدينة غزة، كما استعرضت عبوات مواد البناء قبل نقلها إلى قطاع غزة، داخل معبر كيرم شالوم الحدودى.



جانب من عبوات مواد البناء قبل نقلها إلى قطاع غزة

وفى وقت سابق، أعلن الناطق الرسمى باسم الجيش الاسرائيلى، أفيخاى أدرعى، عن إعادة افتتاح معبر كرم شالوم، اليوم الثلاثاء، بعد تدمير أحد الأنفاق الذى يمر أسفل المعبر.

يذكر أن معبر كرم شالوم، هو الممر الوحيد الّذى يربط بين إسرائيل وغزّة لنقل البضائع، حيث تعبر خلاله مئات الشاحنات لتصل إلى غزة.



عبوات بناء بمعبر كيرم شالوم الحدودى



عبوات مواد البناء قبل نقلها إلى قطاع غزة



مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة تصل غزة