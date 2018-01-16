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صور.. محافظ الغربية يستقبل وفدا من هيئة أبو ظبى للإعلام

الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:27 م
صور.. محافظ الغربية يستقبل وفدا من هيئة أبو ظبى للإعلام اللواء احمد ضيف صقر، محافظ الغربية يكرم وفد هيئة أبو ظبى للاعلام


الغربية - عادل ضرة
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استقبل اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، وفدا من هيئة أبو ظبي  للإعلام، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتى، بمكتبة بالديوان العام للمحافظة.

بحضور  سمير مهنا مدير المركز الاعلامى بوسط الدلتا  حيث يعد الوفد برنامج تليفزيوني  تحت عنوان (عونك) الذي يهتم بالشأن الانسانى ومدى تأثير الإرهاب والتطرف في تدهور الوضع الانسانى وذلك بالتنسيق بين محافظة الغربية ومديرية الأمن والهيئة  العامة للاستعلامات.

وخلال اللقاء قدم محافظ الغربية الشكر لدولة الإمارات الشقيقة للتعاون المثمر بين البلدين فى مواجهة الإرهاب والتطرف عن طريق نشر الوعي وتنوير العقول ونشر الوسطية بين الشعوب،  كما قدم محافظ الغربية الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة لجهودهم  في القضاء على الإرهاب، مشيرا لروح المحبة والمودة بين المصريين التي ظهرت بقوة في أحداث تفجير كنيسة مارى جرجس وحادث مسجد الروضة.

كما أكد أن مصر عصية  على المتآمرين ولن ينال الإرهاب الأسود من عزيمة المصريين وأكد أيضا على تقديم الدولة كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين مشيرا إلى حرصه على حضور كافة جنازات الشهداء للتأكيد على وقوف الدولة بجانب أسرهم.

وأكد محافظ الغربية  أن الشعب المصر لن ينسى كل من وقف بجانبه في الأوقات الصبة التي مر بها،مؤكدا على عمق وقوة العلاقات  المصرية  الإماراتية  .

وخلال اللقاء أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن يعمل جاهدا في سباق مع الزمن لتحقيق نهضة شاملة في كافة القطاعات، ودعا محافظ الغربية المستثمرين الاماراتين  بالاستثمار في محافظة الغربية مشيرا إلى أن الدولة  تقوم تذيل كافة العقبات أمام المستثمرين  لعمل مشروعات تعود بالنفع على الجميع .

 

محافظ الغربية يستقبل وفدا من هيئة أبو ظبى للإعلام (1)
 

 

محافظ الغربية يستقبل وفدا من هيئة أبو ظبى للإعلام (2)
 

 

محافظ الغربية يستقبل وفدا من هيئة أبو ظبى للإعلام (3)
 

 

محافظ الغربية يستقبل وفدا من هيئة أبو ظبى للإعلام (4)
 

 

محافظ الغربية يستقبل وفدا من هيئة أبو ظبى للإعلام (5)
 

 

محافظ الغربية يستقبل وفدا من هيئة أبو ظبى للإعلام (6)
 

 

محافظ الغربية يستقبل وفدا من هيئة أبو ظبى للإعلام (7)
 

 

محافظ الغربية يستقبل وفدا من هيئة أبو ظبى للإعلام (8)
 

 

محافظ الغربية يستقبل وفدا من هيئة أبو ظبى للإعلام (9)
 

 


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