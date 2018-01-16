صور.. محافظ الإسكندرية يتفقد عربة الترام السياحى بعد إعادة تأهيلها

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ اﻹسكندرية، مساء اليوم، عربة الترام السياحى بعد إعادة تأهيلها بجراج الهيئة العام لنقل الركاب بكرموز بتكلفة ٢٥٠ ألف جنية وبسعة ٦٥ راكبًا، وذلك بعد تجديدها وتطوير الأجزاء الميكانيكية والكهربائية والهيكل الخارجى والداخلى والتشطيبات، ليصل عدد عربات الترام السياحية إلى ٤ عربات سياحية، وذلك بحضور اللواء خالد عليوة رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأشاد المحافظ بدور هيئة النقل العام بالإسكندرية والجهود التى تقوم بها لرفع كفاءة وتدعيم أسطول النقل العام، مؤكدا أن رفع كفاءة الترام بجميع أنواعه سواء العادى أو المميز أو السياحى فى صالح الأهالى الإسكندرية، ويأتى هذا فى إطار تحسين الخدمة المقدمة، وكذا تخفيض التكاليف، وزيادة الإيرادات.

وتفقد سلطان أجزاء الجراج وورش اللحام والدهان والصيانة والتى يتم فيها رفع كفاءة عربات الترام على الواقع ومراحل التطوير بها، كما تفقد العربات التى سيتم ادخالها للخدمة عقب رفع كفاءتها، موجها الشكر إلى جميع العاملين بهيئة النقل العام، مؤكدا أن الهيئة تعد نموذج مشرف بالمحافظة فهى تتحرك بخطى ثابتة نحو تطوير خدماتها، وتهتم بتوفير كافة رغبات المواطن من تواجد وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع.

على صعيد آخر، أكد المحافظ على ضرورة الاستفادة القصوى من عربات الترام السياحية وتزويدها باللوحات التى توضح الاماكن السياحية فى المدينة واستغلالها لتكون وسيلة للترويج للسياحة، مع الاهتمام بعمل محطات قريبة من جميع الأماكن السياحية.

من جانبه أوضح خالد عليوة أن عربات الترام بخط سان استيفانو- محطة الرمل ١٥ عربة منها ٤ عربات مميزة، و٧ عربات عادية، و٤ عربات سياحية، ويتم حالياً تجديد خط رأس التين والمطافئ، اما عن عربة الترام التى تم تطويرها وإعادة تأهيلها هى إحدى العربات التى تم إحراقها أثناء أحداث التخريب، مؤكدا أن الهيئة تسعى لأن تكون الوسيلة الرئيسية رقم واحد لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل فى الإسكندرية.



المحافظ يتفقد العربة



العربة من الداخل



عربة الترام بعد التطوير



المحافظ ورئيس الهيئة