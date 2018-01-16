صور.. قتلى وجرحى جراء سقوط جسر تحت الإنشاء فى كولومبيا

صور.. قتلى وجرحى جراء سقوط جسر تحت الإنشاء فى كولومبياالثلاثاء، 16 يناير 2018 12:40 ص
سقوط جسر تحت الإنشاء
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهدت كولومبيا ،اليوم الثلاثاء حادث مروع جراء سقوط جسر تحت الإنشاء.
وأوضحت صورة نشرتها وكالة الأنباء رويترز حجم الدمار الذى خلفه الإنهيار مؤديا إلى سقوط قتلى وجرحى ، ولم تفد السلطات عن أعداد القتلى والجرحى حتى الأن.
أحد ضحايا الإنهيار
الجسر المنهار
الجسر
انهيار الجسر
انهيار الجسر
انهيار جزء كبير من الجسر
جانب من إنهيار الجسر
سقوط جزء كبير من الجسر
سقوط جسر تحت الإنشاء
قتلى وجرحى جراء سقوط جسر تحت الإنشاء فى كولومبيا
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