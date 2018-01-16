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الثلاثاء، 16 يناير 2018 05:52 ص
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صور.. قتلى وجرحى جراء سقوط جسر تحت الإنشاء فى كولومبيا

الثلاثاء، 16 يناير 2018 12:40 ص
صور.. قتلى وجرحى جراء سقوط جسر تحت الإنشاء فى كولومبيا سقوط جسر تحت الإنشاء


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهدت كولومبيا ،اليوم الثلاثاء حادث مروع جراء سقوط جسر تحت الإنشاء.

وأوضحت صورة نشرتها وكالة الأنباء رويترز حجم الدمار الذى خلفه الإنهيار مؤديا إلى سقوط قتلى وجرحى ، ولم تفد السلطات عن أعداد القتلى والجرحى  حتى الأن.

أحد ضحايا الإنهيار
أحد ضحايا الإنهيار

 

الجسر المنهار
الجسر المنهار

 

الجسر
الجسر

 

انهيار الجسر (2)
انهيار الجسر

 

انهيار الجسر
انهيار الجسر

 

انهيار جزء كبير من الجسر
انهيار جزء كبير من الجسر

 

جانب من إنهيار الجسر
جانب من إنهيار الجسر

 

سقوط جزء كبير من الجسر
سقوط جزء كبير من الجسر

 

سقوط جسر تحت الإنشاء
سقوط جسر تحت الإنشاء

 

قتلى وجرحى جراء سقوط جسر تحت الإنشاء فى كولومبيا
قتلى وجرحى جراء سقوط جسر تحت الإنشاء فى كولومبيا

 


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