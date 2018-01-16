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صور .. سفير مصر الجديد يصل سلطنة عمان

الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:53 ص
صور .. سفير مصر الجديد يصل سلطنة عمان سفير مصر الجديد فى مسقط


مسقط - محمد سعد
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وصل إلى مطار مسقط الدولي صباح اليوم الثلاثاء، السفير محمد غنيم السفير المصري الجديد قادما من القاهرة، لاستلام مهام عمله كسفير لمصر لدى سلطنة عمان.
 
سفير مصر فى سلطنة عمان (5)
سفير مصر فى سلطنة عمان 
كان فى استقبال السفير المصرى بصالة كبار الشخصيات بمطار مسقط الدولى مسئول إدارة المراسم بوزارة الخارجية العمانية والقائم بالأعمال مها شاهين وملحق الدفاع المصرى أشرف عيسى والمستشار السياسي اشرف محمود وعزت عبدالنبي الملحق الثقافي واحمد عبد الاخر سكرتير تاني ودارين صقر سكرتير ثالث السفارة وأعضاء السفارة المصرية بعمان .
 
سفير مصر فى سلطنة عمان (4)
سفير مصر فى سلطنة عمان 
الجدير بالذكر انه سبق للسفير محمد غنيم العمل في عدة دول منها لندن والخرطوم وبرلين وأديس أبابا، بالإضافة إلى تمثيل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية.
سفير مصر فى سلطنة عمان (2)
سفير مصر فى سلطنة عمان 

سفير مصر فى سلطنة عمان (3)
سفير مصر فى سلطنة عمان 
 ومن المقرر أن يقدم " غنيم " أوراق اعتماده للجهات العمانية خلال الأيام القادمة تمهيدا لبدء مهام عمله بشكل رسمى .
 
 

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