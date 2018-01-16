صور.. رئيس هيئة الرقابة المالية: نبحث مع شيخ الأزهر التأمين على الطلاب





كتب هانى الحوتى - تصوير أحمد معروف

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيلتقى الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال الفترة القريبة المقبلة لبحث التأمين على طلبة معاهد وجامعات الأزهر.

وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية، أضخم مشروع للتأمين على طلبة المدارس والجامعات بمصر، وذلك فى إطار حرص الهيئة على توسيع نطاق التغطيات التأمينية، والوصول لأكبر عدد من شرائح العملاء بكافة فئاتهم وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجاً للتأمين تماشياً مع رؤية الهيئة فى إتاحة وتيسير ومـد مظلة الحماية التأمينية لكافة أفراد المجتمع، خاصة بعد وضع ضوابط ومعايير لنشاط التأمين متناهى الصغر.

وقال عمران، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إنه التقى وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى لبحث إعداد أضخم مشروع للتأمين على طلبة المدارس والجامعات بمصر، مضيفا أن المشروع المقترح من الهيئة لن تقتصر فيه التغطية التأمينية على الطلبة خلال اليوم الدراسى، ولكن اليوم كله، كما ستشمل التغطية الوفاة والحوادث والتأمين الصحى والعلاج.