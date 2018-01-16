صور.. حريق هائل يلتهم أحد الفنادق بالولايات المتحدة وأنباء عن انهياره

صور.. حريق هائل يلتهم أحد الفنادق بالولايات المتحدة وأنباء عن انهيارهالثلاثاء، 16 يناير 2018 01:03 ص
حريق
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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التهم حريق ضخم، اليوم الثلاثاء أحد الفنادق فى مدينة كانساس، بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى يتكون من ثلاثة طوابق، وتحاول قوات الإطفاء السيطرة على الحريق.
وترددت أنباء عن احتمالية انهيار الفندق بسبب تمكن النيران من الفندق بشكل كامل، ولم تفد السلطات الأمريكية عن أى قتلى أو مصابين حتى الأن.
حريق يلتهم فندق بالولايات المتحدة
حريق بأحد الفنادق بالولايات المتحدة
النيران تلتهم أجزاء كبيرة من الفندق
النيران تلتهم الفندق
النيران
قوات الإطفاء تحاول السيطرة
قوات الإطفاء
محاولة السيطرة على النيران
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