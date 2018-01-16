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صور.. تظاهرات فى كتالونيا تطالب بالإفراج عن مسئولى الإقليم

الثلاثاء، 16 يناير 2018 10:00 م
صور.. تظاهرات فى كتالونيا تطالب بالإفراج عن مسئولى الإقليم تظاهرات فى كتالونيا


كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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تظاهر حوالى ألف شخص فى برشلونة، للمطالبة بالإفراج عن 10 من مسؤولى إقليم كتالونيا الانفصالى الموقوفين احتياطيا بقرار من سلطات مدريد، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأفادت الشرطة أن المشاركين فى المسيرة التى نظمتها مجموعات مؤيدة لاستقلال الإقليم الإسبانى احتشدوا لنحو ساعتين فى جادة رئيسية فى العاصمة الكتالونية ملوحين بالأعلام وسط هتافات "الحرية للمعتقلين السياسيين".

وأوقفت مدريد مسؤولى هذا الإقليم ردا على تصويت برلمانه فى 27 أكتوبر على إعلان استقلاله الذى الغاه القضاء الإسبانى.

جانب من التظاهرات (2)
جانب من التظاهرات

 

مظاهرات فى كتالونيا
مظاهرات فى كتالونيا

 

تظاهرات فى كتالونيا تطالب بالإفراج عن مسئولى الإقليم
تظاهرات فى كتالونيا تطالب بالإفراج عن مسئولى الإقليم

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 


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إسبانيا

كتالونيا



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