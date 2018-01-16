صور.. تظاهرات فى كتالونيا تطالب بالإفراج عن مسئولى الإقليم





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب

تظاهر حوالى ألف شخص فى برشلونة، للمطالبة بالإفراج عن 10 من مسؤولى إقليم كتالونيا الانفصالى الموقوفين احتياطيا بقرار من سلطات مدريد، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأفادت الشرطة أن المشاركين فى المسيرة التى نظمتها مجموعات مؤيدة لاستقلال الإقليم الإسبانى احتشدوا لنحو ساعتين فى جادة رئيسية فى العاصمة الكتالونية ملوحين بالأعلام وسط هتافات "الحرية للمعتقلين السياسيين".

وأوقفت مدريد مسؤولى هذا الإقليم ردا على تصويت برلمانه فى 27 أكتوبر على إعلان استقلاله الذى الغاه القضاء الإسبانى.



جانب من التظاهرات



مظاهرات فى كتالونيا



تظاهرات فى كتالونيا تطالب بالإفراج عن مسئولى الإقليم