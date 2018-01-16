صور.. تظاهرات فى كتالونيا تطالب بالإفراج عن مسئولى الإقليم

صور.. تظاهرات فى كتالونيا تطالب بالإفراج عن مسئولى الإقليمالثلاثاء، 16 يناير 2018 10:00 م
تظاهرات فى كتالونيا
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
إضافة تعليق
تظاهر حوالى ألف شخص فى برشلونة، للمطالبة بالإفراج عن 10 من مسؤولى إقليم كتالونيا الانفصالى الموقوفين احتياطيا بقرار من سلطات مدريد، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.
وأفادت الشرطة أن المشاركين فى المسيرة التى نظمتها مجموعات مؤيدة لاستقلال الإقليم الإسبانى احتشدوا لنحو ساعتين فى جادة رئيسية فى العاصمة الكتالونية ملوحين بالأعلام وسط هتافات "الحرية للمعتقلين السياسيين".
وأوقفت مدريد مسؤولى هذا الإقليم ردا على تصويت برلمانه فى 27 أكتوبر على إعلان استقلاله الذى الغاه القضاء الإسبانى.
جانب من التظاهرات
مظاهرات فى كتالونيا
تظاهرات فى كتالونيا تطالب بالإفراج عن مسئولى الإقليم
جانب من التظاهرات
إضافة تعليق
سينما 2018 فى 15 يوم.. أفلام قليلة وأرقام أقل.. 7 مليون و600 ألف حصيلة الإيرادات.. منافسة "ميتة" بين حسن الرداد وحورية فرغلى وطلعت زكريا فى الشباك.. ودور العرض تنتظر الفرج نهاية الأسبوع بـ4 أفلام جديدة
مؤامرة تركية قطرية لإفشال الانتخابات فى ليبيا..مسئول ليبى لـ"اليوم السابع": جماعة الإخوان تقف وراء عملية زعزعة الأمن بتمويل قطرى.."العرفى": تحركات الإرهابى "بلحاج" تهدف لتحرير "دواعش" وتسليمهم لإرهابيين فى تونس
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة