صور.. انتشار حلقات الذكر والخدمات لتقديم الطعام لزوار مولد الحسين





كتب – لؤى على - تصوير عمرو مصطفى

انتشرت الخدمات التى تقدم الطعام لزوار "مولد الحسين"، حيث نحرت الماشية احتفالا بذكرى قدوم الرأس الشريف لمصر.

وانتشرت العديد من حلقات الذكر والدروس الدينية فيما شهد مسجد الإمام الحسين مع عدد من الأمسيات الدينية تضمنت الابتهالات والمدائح.