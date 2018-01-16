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صور.. "المشروعات الصغيرة" بأسيوط يطلق مبادرة للحد من الهجرة غير الشرعية

الثلاثاء، 16 يناير 2018 03:30 م
صور.. "المشروعات الصغيرة" بأسيوط يطلق مبادرة للحد من الهجرة غير الشرعية بدء تلقى طلبات الجمعيات الأهلية بالمبادرة


أسيوط ـ محمود عجمى
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بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، إجراءات التسجيل للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية، بغرض التأهيل للاشتراك فى مشروع مبادرات التنمية المحلية للحد من الهجرة غير الشرعية، والاستفادة من التمويل المتاح من المنظمة الدولية للهجرة.

 

وقال رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط، لـ"اليوم السابع"، إن البرنامج يهدف تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية باستخدام أساليب ومنهجية مبتكرة للحد من الهجرة غير الشرعية بمركز أبنوب؛ مشيرًا إلى أن الشروط العامة الواجب توافرها فى الجمعيات المتقدمة هى أن تكون مسجلة كجمعية مصرية فى وزارة التضامن الاجتماعى، وأن يكون مر على تأسيس الجمعية ثلاث أعوام على الأقل، وأن يكون لديها خبرات سابقة فى تنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية، وأن يكون لديها مقر مجهز ومناسب فى نطاق عمل المشروع المقترح وجهاز إدارى متكامل.

 

وأضاف عبدالحسيب، يتم توافد الجمعيات الأهلية إلى مقر فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط "الصندوق الاجتماعى سابقا"، وتطلب كراسة الشروط والأوراق، وآخر موعد لتلقى مستندات التأهيل الأحد 21 يناير الجارى.

 

رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسيوط
رميح عبد الحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة أسيوط

 

بدء تسجيل الجمعيات المشاركة في مبادرة الحد من الهجرة الشرعية
بدء تسجيل الجمعيات المشاركة في مبادرة الحد من الهجرة الشرعية

 

استمارة التسجيل
استمارة التسجيل

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 


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