صور.. المتحدث العسكرى: ضبط 3 تكفيريين أثناء مراقبتهم تحركات القوات بوسط سيناء

صور.. المتحدث العسكرى: ضبط 3 تكفيريين أثناء مراقبتهم تحركات القوات بوسط سيناءالثلاثاء، 16 يناير 2018 10:31 ص
العقيد تامر الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة
كتب زكى القاضى
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قال العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، انه فى إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى من ضبط 3 تكفيريين وتدمير عدد من الأوكار.
وأضاف المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فى بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن جهود القوات أسفرت عن ضبط عناصر خطرة وتدمير أوكار ومزارع مخدرات وقطع غيار دراجات نارية تستخدمها العناصر الإرهابية، وعرض تفاصيل الجهود الأخيرة للقوات تفصيليا كالتالى:
- ضبط 3 تكفيريين أثناء مراقبتهم تحركات القوات، فضلا عن اكتشاف وتدمير عبوة ناسفة كانت مُعدّة لاستهداف القوات بوسط سيناء.
- تدمير عدد كبير من الأوكار، عثرت القوات داخلها على كميات من الوقود ومواد الإعاشة التى تستخدمها العناصر التكفيرية.
- تدمير 6 مزارع لنبات البانجو المخدر، ومخزن به طن من البانجو، فضلا عن ضبط 2 عربة "ربع نقل" داخلهما كمية كبيرة من المخدر.
- فى إطار إحكام السيطرة على المعابر المؤدية لوسط سيناء، ضبطت القوات "أتوبيس" بداخله كمية كبيرة من سلك اللحام وقطع غيار الدراجات النارية، كانت فى طريقها للعناصر التكفيرية.
وأكد المتحدث العسكرى للقوات المسلحة فى ختام بيانه، أن قوات الجيش الثالث الميدانى تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية فى وسط سيناء.
الجيش الثالث يواصل أعمال مكافحة الإرهاب بوسط سيناء
الجيش الثالث يواصل أعمال مكافحة الإرهاب بوسط سيناء
الجيش الثالث يواصل أعمال مكافحة الإرهاب بوسط سيناء
الجيش الثالث يواصل أعمال مكافحة الإرهاب بوسط سيناء
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عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
تسلم الأيادى
اللهم انصر جيش مصر ، ووفقه للقضاء على جميع الإرهابيين و الخونة و العملاء . تحيا مصر .