صور.. الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين يبدأ حفله بذكرى استقرار رأس الحسين

صور.. الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين يبدأ حفله بذكرى استقرار رأس الحسينالثلاثاء، 16 يناير 2018 10:45 م
الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين
كتب لؤى على - تصوير عمرو مصطفى
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بدأ الآن الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، حفلته بساحة مسجد الحسين، وسط الآلاف من محبيه ومريدى الطرق الصوفية الذين توافدوا من جميع محافظات الجمهورية.
وأخذ الحاضرون فى التمايل على أناشيد الذكر فى صفوف منظمة، فى الليلة الكبيرة لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر فى ضريحه بمسجد الحسين. ومن المنتظر أن يحيى عميد المنشدين الشيخ يس التهامى، غدا الأربعاء، حفلته فى الليلة اليتيمة والختامية لذكرى استقرار رأس الحسين.
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