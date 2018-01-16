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صور.. البابا فرانسيس يصل تشيلى فى مستهل جولة تشمل أيضا بيرو

الثلاثاء، 16 يناير 2018 02:08 ص
صور.. البابا فرانسيس يصل تشيلى فى مستهل جولة تشمل أيضا بيرو البابا فرانسيس يصل تشيلى


كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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وصل البابا فرانسيس عصر الإثنين إلى تشيلى فى رحلة تستمر أسبوعا ويزور خلالها أيضا بيرو، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وكانت فى استقبال البابا على أرض المطار الرئيسة التشيلية ميشيل باشليه وقد وقف بجانبها ثلاثة أطفال يحملون باقات من الزهر قدموها للزائر الكبير.

وكان الحبر الأعظم الأرجنتينى أعرب للصحفيين على متن الطائرة التى أقلته إلى سانتياجو عن خوفه من خطر اندلاع حرب نووية بسبب حادث ما.

وقال البابا غداة إنذار صاروخى اتضح أنه كاذب أثار الذعر فى هاواى، فيما تهدد كوريا الشمالية بشن بهجوم نووى على الجزيرة الأمريكية "اعتقد أننا نقف على الحافة، أنا خائف فعلا. فحادث واحد يكفى لافلات الوضع".

استقبال البابا بالورود
استقبال البابا بالورود

البابا فرانسيس ورئيس تشيلى
البابا فرانسيس ورئيس تشيلى

البابا فرانسيس يصل تشيلى
البابا فرانسيس يصل تشيلى

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس

البابا ورئيس تشيلى
البابا ورئيس تشيلى

طائرة البابا تصل تشيلى
طائرة البابا تصل تشيلى

طفل يحمل صورة البابا
طفل يحمل صورة البابا

لافتات محبى البابا فى استقبالة
لافتات محبى البابا فى استقبالة

وصول البابا تشيلى
وصول البابا تشيلى

 


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