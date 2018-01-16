صور.. الآلاف يحتفلون الليلة بذكرى استقرار رأس الحسين





كتب – لؤى على - تصوير عمرو مصطفى

يحتفل الآلاف من أتباع الطرق الصوفية بالليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين رضى الله عنه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد احتفالات استمرت أسبوعاً قام خلالها الزائرون بالتوافد على حي الجمالية حيث المشهد الحسينى، والذى تزين بالأنوار والورود.

ويستعد الزائرون لحضور حفلة الليلة الكبيرة لنقيب المبتهلين والمنشدين الشيخ محمود التهامى، والذى ينطلق حفله فى تمام العاشرة مساءً.































































































































