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صور.. الآلاف يحتفلون الليلة بذكرى استقرار رأس الحسين

الثلاثاء، 16 يناير 2018 09:43 م
صور.. الآلاف يحتفلون الليلة بذكرى استقرار رأس الحسين مولد الحسين


كتب – لؤى على - تصوير عمرو مصطفى
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يحتفل الآلاف من أتباع الطرق الصوفية بالليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين رضى الله عنه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد احتفالات استمرت أسبوعاً قام خلالها الزائرون بالتوافد على حي الجمالية حيث المشهد الحسينى، والذى تزين بالأنوار والورود.
 
ويستعد الزائرون لحضور حفلة الليلة الكبيرة لنقيب المبتهلين والمنشدين الشيخ محمود التهامى، والذى ينطلق حفله فى تمام العاشرة مساءً.
 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

معاش

الله اكبر ما شاء الله البهجة والسعادة والبسمه على الوجوه

اللهم ديمها علينا يا رب وادخل السرور والاستقرار على مصر دائما . وهدئ نفوس السلفيين الذين يستكثرون البهجة على المصريين .

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